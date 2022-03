Impallomeni: “Napoli, Milan, Juve e Inter: ecco dove vedo meglio Berardi”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così del futuro di Mimmo Berardi, stella del Sassuolo

A TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così del futuro di Mimmo Berardi: “Per me ha raggiunto la maturità piena, la continuità. Calcia punizioni, rigori, fa assist, gol, è anche più intenso, e anche a livello europeo ha fatto vedere cose importanti. Credo che sia appetibile. Dipenderà cosa vorrà fare Carnevali, è un po' il Totti del Sassuolo, ma credo che sia pronto per una nuova chance. Dipende dalla Juventus cosa vuole fare. Lui è il più pronto tra i nomi che sono usciti. Per il Napoli di Spalletti sarebbe perfetto, ma anche per il Milan. Meno per l’Inter”.