Impallomeni: “Inter? In 2-3 anni può puntare alla Champions. Skriniar e Bastoni…”

Le considerazioni del giornalista ed ex calciatore a proposito dei nerazzurri reduci dalla vittoria ad Anfield contro il Liverpool

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato dell'Inter vista in casa del Liverpool e del futuro del progetto tecnico nerazzurro.

"7,5. E' stata una partita bellissima, inutile ai fini della qualificazione però. Ho visto una squadra pimpante, solida. Ero curioso di vedere come si sarebbe comportato il reparto difensivo, direi bene, con uno Skriniar eccellente e un Bastoni che per me è un campione. Ha la freddezza dei grandi calciatori, ha tecnica e personalità. E' davvero un giocatore formidabile".