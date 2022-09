Impallomeni: “Inter, clima non dei migliori. Inzaghi deve inventarsi qualcosa”

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Queste le sue considerazioni sull'Inter: "Il clima non è dei migliori. Soprattutto alla vigilia di una sfida molto importante per l'Inter e anche per la Roma. Ora si è infortunato anche Brozovic e sarebbe l'occasione per vedere Asllani,. Per me un tecnico deve uscire da questi periodi con idee, invenzioni. Le crisi sono anche delle opportunità, l'Inter non è in una crisi così conclamata ma è in difficoltà e serve qualcosa di diverso. Oggi serve ritrovare alcuni elementi al top, ma si dovrà inventare poi qualcosa. I giocatori ce li ha, ha tanta tecnica, ma credo che Inter-Roma sarà importante. Ci si attende una reazione e dalle prossime sfide uscirà qualcosa d'importante. Dovesse andare male anche contro la Roma, sarebbe una bella botta. Il pareggio suonerebbe anche come una sconfitta".