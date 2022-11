Impallomeni: “L’Inter ha compiuto questo vero capolavoro. Complimenti a Inzaghi perché…”

“L'Inter ha compiuto il vero capolavoro, nel momento peggiore della stagione è uscita dalla crisi e gli è servito per passare il turno di Champions e la sta aiutando in campionato. Ora ci sarà lo scontro verità con la Juventus, se vince si mette bene. Inzaghi ha avuto dei tentennamenti ma ha rivisto certi problemi e quindi gli vanno fatti i complimenti. E' stato aiutato dai calciatori, che hanno fatto quadrato e sono usciti dalla crisi. La Juve ha avuto tanti infortuni ma davanti non beccano palla gli attaccanti, c'è qualcosa che non va. In questo avvio di stagione sta deludendo davvero, ha un ottimo organico ma la stagione è nata male. Ci sono troppi infortuni e anche Allegri ha detto che qualcosa non va".