Impallomeni: “Inter forte ma forse i giocatori si aspettano che Inzaghi…”

"Le cause nell'Inter di questo momento? L'Inter ha un organico forte, deve riflettere su quello che non va. Credo che questo gruppo si attenda qualcosa di differente dall'allenatore. Ad esempio la gestione Handanovic, hai panchinato il campionato. Quando non arrivano i risultati possono crearti criticità cose del genere. Devi consolidare uno zoccolo duro di ragazzi di personalità. I giocatori stanno aspettando Inzaghi su questo aspetto. L'Inter deve ripartire da cose semplici. Inzaghi deve far giocare almeno 6-7 volte la squadra tipo, al netto delle Coppe".