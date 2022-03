Impallomeni: “Se l’Inter perde con la Juve è fuori. Il Milan può allungare”

L'ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato del prossimo turno di campionato di Serie A

Grande occasione per il Milan questo weekend?

"Il Milan ha la possibilità di fare uno strappetto, può fare più punti di Napoli e Inter. E poi scenderà in campo conoscendo i risultati degli avversari".

Crede più in Napoli o Juve?

"Ci sono le stesse difficoltà. Se dovesse perdere l'Inter a Torino, sarebbe fuori. Il Napoli avrà assenze pesanti e a Bergamo la vedo dura. Non dico che la Juve parta favorita con l'Inter, servirà una super-Juve per battere l'Inter. Se battesse l'Inter, avrebbe un ottimo calendario se non qualche problema nel finale. Sarebbe un bel colpo".