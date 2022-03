Impallomeni: “All’Inter non manca Lukaku. Ecco cosa fare stasera”

Il pensiero dell'ex calciatore e giornalista a proposito dell'attacco nerazzurro a poche ore dal match di Anfield

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato dell'attacco dell'Inter a poche ore dal match col Liverpool. Queste le considerazioni a TMW Radio: "Manca uno come Lukaku? Non sono d'accordo. Dzeko si è inserito alla grande, fa un altro tipo di gioco. Troverà un'altra sintonia con Lautaro. L'Inter si deve fare poche domande ora e ritrovare le sue certezze. Oggi deve fare una partita degna del nome che porta e poi pensare al Torino, che sarà un partita rognosissima. Il Torino ha orgoglio, può sfoderare la partita che ti impicca il cammino Scudetto. Ha due partite dal punto di vista fisico dispendiose e per questo saranno dei test chiave".