Impallomeni: “Inter, per Marotta due sconfitte sul mercato. E se partisse Skriniar…”

Ospite a TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così del mercato fin qui svolto dall’Inter: "Ci sono i conti da far quadrare ma anche l'aspettativa dei tifosi. L'effetto tempo ha giocato a sfavore di Marotta, che rimane uno dei migliori sul mercato. Due accordi sono sfumati e sono state due sconfitte. L'Inter comunque è già forte così, dovesse partire Skriniar no. Ora proverà a testare la macchina sul campo, poi a gennaio si vedrà. Il Milan va in controtendenza perché va a prendere giocatori non dal grande curriculum ma in cui la dirigenza intravede qualcosa di positivo. E' un lavoro virtuoso che sta rendendo e che è il futuro. Ci sono squadre che con strategie e pianificazioni possono andare oltre certi limiti. Credo che sarà una Serie A molto equilibrata come lo scorso anno. Il Milan ha capito prima degli avversari questo nuovo scenario, quando lo faranno gli altri potranno recuperare terreno. Ma tutto è possibile".