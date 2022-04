Impallomeni: “L’Inter meritava di vincere: non deve demoralizzarsi. A Inzaghi dico…”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore a TMW Radio dopo la sconfitta dell'Inter di Inzaghi nel recupero contro il Bologna

Stefano Impallomeni , ex calciatore e ora opinionista, ha parlato in collegamento a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, del passo falso a Bologna dell'Inter con l'errore di Radu:

"Sono situazioni brutte. Vederlo uscire dal campo distrutto è stato veramente triste. Dico che era sbagliata proprio la postura. Lì ti devi staccare e avere la visuale col destro. Non vorrei che nella memoria degli interisti diventasse il nuovo Gresko, perché il calcio è crudele. Ora però si restringe il sentiero, vincere sarebbe stato fondamentale, oggi però al Milan bastano 3 vittorie e un pareggio per vincere lo Scudetto. Col filotto invece l'Inter avrebbe portato a casa lo Scudetto. È un campionato indecifrabile, questa discontinuità è sinonimo di precarietà. E' lo Scudetto più precario degli ultimi anni, segno di mediocrità incredibile".

"Può succedere di tutto, non deve demoralizzarsi l'Inter come non ha fatto in precedenza il Milan. L'Inter è partita forte, bene, non vorrei ci sia stata una sopravvalutazione. Quando credi di essere più forte di tutti, devi dimostrarlo. Oggi tante squadre se la giovano fino alla fine e devi dimostrare di essere più forte. Anche un punto avrebbe fatto la differenza. L'Inter avrebbe meritato di vincere, ma ora deve rammaricarsi perché ha buttato al vento una grandissima occasione".