Impallomeni: “Inter, se in nazionale i tuoi fanno bene un motivo ci sarà”

"Se i giocatori fanno bene in Nazionale e non alla Juve, un motivo ci sarà. Serve un po' di autocritica, parlo anche dell'Inter. Magari è una condizione fisica, oltre che a una questione tecnica. Ma ripeto, serve anche un'idea dell'allenatore per uscire da questo momento. Se Bonucci gioca bene in Nazionale, non vuol dire che è arrivato allora. C'è da chiedersi perché non rende nel club e tirare da lui fuori il meglio con qualche idea. Perchè Dimarco va forte in Nazionale, all'Inter a volte sembra frenato. L'allenatore in momenti di crisi deve dargli anche un po' di serenità a certi giocatori".