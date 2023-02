Impallomeni: “Napoli incredibile, ma l’Inter è la più forte da tre anni”

In collegamento a TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del momento dell'Inter

"Top Lautaro, in un momento del calcio che cambia ha mostrato attaccamento. ha deciso una sfida di spessore. Il flop i cori contro Maradona, è stata offesa la memoria di un calciatore incredibile che ha fatto la storia, così come i cori contro Spalletti. Si sta andando davvero oltre".

"Tanto. E' la squadra più forte da tre anni. Il Napoli è incredibile, ma l'Inter è lì con errori di gestione. Paga la discontinuità, deve avere tanti rimpianti. E' la squadra lì in alto che ha più vinto e più perso. Inzaghi lo assolvo parzialmente quando dice che è agli ottavi di Champions dopo quel girone, è in semifinale di Coppa Italia e seconda in classifica. Il rammarico è che la squadra è forte, se sta bene può battere chiunque. Sarebbe una sorpresa clamorosa se non arrivasse seconda”.