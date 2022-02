Impallomeni: “Inter pronta per il Liverpool, non deluderà. Il problema è…”

Vigilia di Champions League per i nerazzurri di Inzaghi chiamati domani alla prova di forza contro i Reds

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni. Ecco cosa ha detto a proposito di Inter-Liverpool di domani sera: "Credo sarà difficile anche per il Liverpool. Credo che l'Inter farà una buona partita. Il Liverpool lo conosciamo, è una macchina collaudata, è come il City in campionato e ha numeri spaventosi. Credo che il Liverpool affronti ogni partita al massimo, ormai ha una abitudine importante a questi livelli. Per l'Inter sarà stimolante affrontarlo. Per me è pronta e non deluderà dal punto di vista della prestazione. Certo, il risultato vedremo quale sarà".