Impallomeni: “L’Inter ha reagito con personalità. Vuole tornare su”

Nel suo intervento a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche dell'Inter e del possibile posto a rischio di Simone Inzaghi: "Non vedo grandi crisi. L'Udinese è in un momento straordinario ma l'Inter è l'Inter. Anche dovesse perdere non credo debba essere silurato. Dei punti di vista diversi possono essere salutari, vuol dire che ha una squadra di personalità. Ho visto una reazione e questo è importante. L'Inter deve svegliarsi e uscire fuori da questa situazione, scaturita dal ko nel derby".

"Sta facendo anche più di quello possa fare ora. Era una vittoria importante, non c'erano ritmi irresistibili ma ho notato la voglia di uscire da questa situazione. Col Torino mi è piaciuto il carattere negli ultimi 20', è un aspetto importante da non sottolineare. E' un'Inter che vuole tornare su. Udine sarà fondamentale, perché se vinci ti carichi e poi dopo la sosta ci sarà anche la Roma. L'Inter deve recuperare la forma fisica e anche Lukaku, che in pratica non si è mai visto. Deve inserirsi anche lui in un'Inter che è diversa da quella di Conte".