Impallomeni: “Inter deve battere Juve, altrimenti rischia. Bologna decisivo per il Milan”

L'ex calciatore, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato del prossimo turno di campionato e della grande sfida tra Juve e Inter

"Secondo me questo è un campionato dove non si può nessuna predizione. Il campionato è molto combattuto perché le grandi non hanno più quei fenomeni che uccidono la stagione e, invece, le squadre di bassa classifica sono migliorate tanto in organizzazione. Mi aspetto sinceramente una risposta da parte dell’Inter per inseguire le prime due".