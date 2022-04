Impallomeni: “Inter favorita, ma la Roma va a Milano per vincere”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato verso Inter-Roma, in programma domani alle 18 a San Siro

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio verso Inter-Roma, in programma domani alle 18 a San Siro: "C'è la possibilità per l’Inter di fare uno scatto decisivo e questa è la partita più importante. Se vince questa, vince anche a Bologna, e va in testa ed è favorita. Mourinho non parla, per tenere sulla corda la squadra e dispendere l'empatia con l'ambiente. E' una Roma che va a Milano per vincere, non per fare una partita normale. Poi perdere ci sta, ma va lì per vincere. Un mese e mezzo fa non sarebbe andata così”.