Impallomeni: “Inter, con la Roma gara più delicata che con il Napoli”

Stefano Impallomeni , ex calciatore e giornalista, a TMW Radio ha parlato verso Inter-Roma di stasera in Coppa Italia:

"Non è che debba rubare qualcosa se non vivere questo momento particolare della sua esperienza. Deve ancora scoprire delle conoscenze che non ha. Non sa ancora cosa vuol dire vincere uno Scudetto. Oggi è una sfida molto delicata, più di quella al Maradona col Napoli. Il girone di andata ci ha raccontato di un recupero mostruoso dell'Inter, che è meritatamente prima. Oggi deve saper gestire una situazione nuova e in questo momento i leader dello spogliatoio devono aiutarlo".