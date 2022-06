Impallomeni: “Inter, Skriniar il sacrificabile: in attacco difficile trovare chi…”

Il possibile addio di Skriniar e le trattative in entrata, oltre alla posizione di Lautaro. Su TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Maracanà', è intervenuto l'ex calciatore e ora opinionista Stefano Impallomeni .

Inter, Zhang dice di voler andare avanti e di non dare retta alle speculazioni:

Lautaro sovradimensionato per il nostro campionato?

"Vedremo se andrà via. Intanto prendi gli attaccanti, poi devi individuare il sacrificabile, che potrebbe essere Skriniar, che è molto richiesto. L'intenzione credo sia quello di provare a trattenere tutti e tre gli attaccanti. Non ho mai visto vincere una squadra per caso. Se vinci, vuol dire che hai qualcosa di buono".