Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni è tornato sulla sconfitta dell'Inter nel derby. L'ex giocatore ha una convinzione: "L'Inter resta la squadra da battere, non ho dubbi. Se vengono a mancare 3-4 giocatori alle altre, che succede? L'Inter ce li ha i sostituti. Forse devono mettersi in testa che se non stanno sul pezzo sempre rischiano".