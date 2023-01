Impallomeni: “Inter squadra più forte d’Italia. Supercoppa? Non c’è stata gara. Ora…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la gara di Supercoppa vinta nettamente dall'Inter contro il Milan. "Non c'è stata partita. Bisogna attendere. L'Inter è la squadra più forte d'Italia negli ultimi tre anni ma raccoglie poco perché le manca continuità. E' specialista di coppa Inzaghi, ma come organico e gioco è la più solida. E' spuntato il Napoli quest'anno, lo scorso il Milan, deve avere tanti rimpianti perché è la più forte d'Italia. E' incredibile come non abbia vinto tre Scudetti di fila. Il Milan? Avevo visto crepe già con la Roma, credo ci sia una situazione preoccupante dal punto di vista mentale e fisico. Sotto sforzo non ha più la lucidità di prima. Preoccupa poi un altro aspetto: noto dalle mimiche che la presenza di Tatarusanu non dia fiducia. E poi mancano Theo e Leao, così diventa un Milan pre-lockdown".