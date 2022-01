Impallomeni: “Inter, giusti colpi Gosens e Caicedo. Il club ora vuole…”

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato a TMW Radio di Robin Gosens. L'esterno è a un passo dall'Inter

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato a TMW Radio di Robin Gosens: “Fa le cose giuste. Caicedo e lui sono operazioni che condivido. Certo, Perisic quest'anno è fenomenale, secondo me bisognerebbe trattenerlo. Per me vuole espandersi anche in Europa e serve una rosa lunga. Credo voglia aprire un ciclo e mantenerlo nel modo più virtuoso possibile".