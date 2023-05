Impallomeni: “Ieri dominio assoluto del Man City. A Inzaghi consiglio…”

"Di stare sereno. Non ha niente da perdere. Ti sei regalato un sogno, dall'altra parte c'è Guardiola in attesa di fare il Triplete. Ha illuminato la scena contro il Real. Li ha massacrati con le ali. Dominio assoluto".

"Ho sentito il presidente, ma l'affare si ingrossa. Non so cosa possa accadere. C'è una comunicazione fredda, invece bisogna parlarsi. Il presidente non è fautore di contratti lunghi, ha sempre detto che applica i vincoli lavorativi stile cinema. Non è facile svincolarti, perché devi pagare una penale. Non puoi ridurre dopo un trionfo del genere la questione a un fatto di mail. Sono due primedonne, due figure centrali, ora vedremo come andrà. Credo che Spalletti ci sia rimasto male della PEC”.