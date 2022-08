Impallomeni: “Italiane in Champions? Agli ottavi ormai prendiamo schiaffoni”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato delle difficoltà che le squadre italiane incontrano in Champions League: "Come Italia dobbiamo reagire in una competizione dove siamo veramente indietro. Arriviamo agli ottavi e poi ormai prendiamo gli schiaffoni come a squash. Nella partita secca può succedere di tutto, ma quando devi giocare 3-4 partite a grande intensità le squadre italiane spariscono".