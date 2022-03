Impallomeni: “Juve, ciclo finito. De Ligt forte ma non è un leader. Dov’era…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore commenta l'eliminazione della Juve dalla Champions

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato l'eliminazione della Juve dagli ottavi di Champions per mano del Villarreal. "E' un ciclo finito, nonostante il tentativo sia stato quello di farne un altro. Ieri è stata l'ultima tappa di un ciclo che ha fatto registrare tre eliminazioni consecutive agli ottavi. La Juve ha fatto un ottimo primo tempo, ma il rigore ha scoperchiato tutti i mali che sembravano superati. Non si può prendere il secondo gol in quel modo. Non ha avuto la forza di reagire".