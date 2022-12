Impallomeni: “Lukaku grande delusione del Mondiale. Giusto epilogo per Messi”

Come valuta la finale di ieri?

"Credo sia stato il giusto epilogo calcistico per Messi. Era la cosa che mancava e desiderava di più. E' riuscito a conquistare quello che non era riuscito mai a fare finora. Ha giocato come non ha mai fatto in vita sua in Nazionale. Ha guidato come non ha mai guidato una squadra, un leader in tutto. Ha saputo unire tifosi, compagni di squadra, ha indicato il percorso e li ha trascinati anche caratterialmente. La Francia ha perso già dall'inno. Era l'esito che molti sportivi si aspettavano, una partita straordinaria, c'è stato tutto in questo Mondiale. E' stata una partita bellissima, ma questa può dare lo spunto per fare un film su Messi e Maradona. Ma è stato anche il Mondiale di Scaloni. In un anno ha vinto Copa America e Mondiale".