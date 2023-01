Impallomeni: “Lukaku è diventato davvero piccolo. Col Monza era impresentabile”

"Top la Juventus di Allegri, cinque volte 1-0, otto vittorie di fila e otto partite senza subire reti. Sono numeri da Scudetto. Al Maradona la prova del nove con un Napoli che è tornato il laboratorio che conoscevamo. Non c'è nessuna crisi, mi è piaciuta la risposta di Spalletti. Flop Lukaku, che è diventato davvero piccolo. Non è più quello ammirato con Conte. Credo che sia una questione più mentale che fisica, si porta dietro il disastro del Mondiale. Vederlo così trasmette tristezza. Era impresentabile col Monza".

"C'è da dire che l'Inter del secondo è stata diversa. Quell'episodio ha fatto tutta la differenza del mondo ma doveva chiuderla prima. Con la VAR si poteva prendere un po' di tempo e valutare meglio. Chi ha sbagliato pagherà, come è successo in passato. Certamente l'Inter ha un problema di concentrazione, è forte ma prende troppi gol. Inter fuori? Siamo solo alla vigilia della diciottesima giornata, è ancora tutto aperto. L'Inter può battere chiunque ma paga un avvio sbagliato, inoltre manca la continuità soprattutto in trasferta, dove è troppo fragile".