Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così del momento del Milan: "C'è una crisi tecnica, quando prendi due gol a partita in quella maniera...fino all'1-1 era in partita, poi si è sciolto completamente. E' una squadra che manca di equilibrio e ora arriva l'Inter. Può succedere di tutto nel derby ma...Tudor? Non credo sia quello più adatto a sostituire Fonseca".