Impallomeni: “Il derby potrebbe far rinascere il Milan. Due fasi molto prevedibili”

"E' una partita che può far rinascere una squadra che non crede in se stessa. Le due fasi di gioco sono molto prevedibili, è un Milan che è differente anche da quello post-lockdown. E' un Milan precedente a questo periodo. E' una cosa che è sfuggita di mano non solo all'allenatore ma a tutti. Sono tutti in attesa di rinascere, bisogna sapere come e con chi. Devono uscirne fuori tutti insieme. Certo, se perde pesantemente il rischio c'è".