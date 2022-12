Impallomeni: “Mondiale per club a 32 squadre? Spettacolarizzazione eccessiva. Non so se…”

"L'obiettivo è quello verso la spettacolarizzazione eccessiva. Ci dobbiamo interrogare su questo. Tutto questo allargare, anche del Mondiale, non so quanto faccia piacere agli allenatori. Sono curioso di capire come sarà il calcio in futuro, se si va avanti così. Al Mondiale per club devono andarci le squadre vincenti, perché allargare così tanto? Forse solo per una questione di business. Ma che spettacolo sarà con più gare e con più sforzi per i giocatori? Qualche perplessità c'è. Basteranno queste rose per tutti questi impegni?".