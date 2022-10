Impallomeni: “Mourinho un generale, Spalletti un colonnello. Entrambi…”

C'è Roma-Napoli in questo weekend e anche l'Inter seguirà con attenzione la gara dell'Olimpico tra due squadre che ora la precedono in classifica. Del match ha parlato ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni .

"Speriamo sia uno spettacolo in campo, è ancora presto per decidere le sorti del campionato. E' molto più importante per la Roma che per il Napoli".