Impallomeni: “Mourinho-Portogallo? Per me c’è del vero. La Roma dovrebbe…”

"Secondo me c'è del vero, almeno a leggere la stampa portoghese. C'è un interesse vero. Ora per me ci sta pensando, bisognerà vedere se la Roma concederà questo doppio impegno. Sarebbe una cosa nuova per il nostro campionato. Io non ci vedo grosse complicazioni in realtà. Durante la sosta per le Nazionali si svuotano le squadre, in quel periodo potrebbe allenare il vice. Gli staff odierni consentono una cosa del genere. Poi non so se i Friedkin saranno disposti a questo. Credo che il Portogallo vorrà fare l'impresa al prossimo Mondiale e chiederà questo a Mourinho. La Roma dovrebbe allungargli il contratto comunque. La chiave è questo".