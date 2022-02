Impallomeni: “Napoli? Spalletti non è Merlino. Non ho capito perché loro e l’Inter…”

Le considerazioni del giornalista ed ex calciatore a proposito delle gare dell'ultimo turno di campionato delle big

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di giornata. Queste le sue considerazioni, partendo dal pareggio del Napoli a Cagliari: "Anche ieri era in emergenza. Spalletti non è mago Merlino, fa di necessità virtù. Mancavano diversi elementi importanti. Non è facile ripartire in queste condizioni. Non ho capito come le tre lì davanti (Inter, Milan e Napoli, ndr) non abbiamo fiutato il pericolo di queste partite. Il Cagliari non è quello di tre mesi fa, come il Milan non doveva sottovalutare la Salernitana. Questo gioco si vince facendo tuoi i duelli, ma il Cagliari ieri è sempre arrivato prima sul pallone".