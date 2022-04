Impallomeni: “Partita stoica dell’Inter. Ha inciso la difesa e anche la fortuna”

Intervistato da Tmw Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato della vittoria dell'Inter sul campo della Juventus

Intervistato da Tmw Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato della vittoria dell'Inter sul campo della Juventus:

Juve-Inter, vittoria importante dei nerazzurri ma quanta fatica:

"La partita ha detto che la Juve avrebbe meritato molto di più ma l'Inter ha fatto una partita stoica, di sacrificio, premiata da variabili che sono andate a suo favore, vedi la fortuna. Si è capito da subito che la giornata era favorevole. L'episodio del rigore ha inciso, poi anche la difesa ha inciso. Nonostante una delle migliori partite della Juve, non si segna e non si vince. Ora la Roma è a -5 dai bianconeri, il campionato è interessante, lungo. Vista l'Inter di ieri sembra difficile che possa vincere lo Scudetto, ma conterà più vincere che giocare bene. E anche la Juve deve stare attenta, perché ha un calendario non semplice. Sarà un gioco psicologico fino alla fine".

La Juve ha difficoltà nel segnare e rischia davvero il quarto posto?

"Se sbaglia con la Fiorentina e non va in finale di Coppa Italia rischia anche in campionato. Il calendario è tutto da valutare. Ogni partita è una trappola da adesso in poi. C'è un finale tutto da scrivere e quindi attenzione. E' un campionato pieno di trappole".

Il rigore per l'Inter c'era? E quello per la Juventus?

"Una direzione di gara non positiva e per me c'erano entrambi i rigori".