Impallomeni: “Villar? Giocatore su cui puntare. Tra Icardi e Scamacca prendo il primo”

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a Tmw Radio dell'affare Icardi per la Juve e del futuro di Villar della Roma:

"Morata vuole andare via ma è stato congelato fino a quando non arriva la punta nuova. Io credo che Icardi si può trovare meglio con Dybala. La Juventus ha una rosa ottima, all'altezza, sta deludendo e Allegri ha trovato grandi problemi ma con Icardi nel girone di ritorno potrebbe trovare qualcosa di più. Tra Icardi e Scamacca prendo il primo, il secondo mi piace ma deve ancora migliorare. Adesso non può prenderlo la Juventus. Alla Juve può fare almeno 12-13 gol, perché alla Juve ma