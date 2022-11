Impallomeni: “Roma? Vicenda Karsdorp antipatica. Mou poco soddisfatto: vuole…”

A parlare di Serie A e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni. Questo il suo pensiero a proposito di José Mourinho e della sua Roma: "La vicenda Karsdorp è antipatica ma si deve andare oltre. Solbakken è un uomo in più, davanti però deve ritrovare una condizione psicofisica accettabile. In campionato ha fatto maluccio, ora si deve resettare con una buona preparazione. Se piazza un sostituto di Karsdorp e ritrova la condizione fisica può fare bene. Gli esterni sono vitali e non hanno fatto bene per ora. Per me Mourinho è poco soddisfatto e vuole un miglioramento del mercato, che ha definito 'mercatino'".