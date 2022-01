Impallomeni: “Scamacca impressionante, può giocare ovunque. Lui all’Inter…”

L’Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca. A TMW Radio, l’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato così del suo futuro

"Non lo so, anche perché prendono Caicedo. Sarebbero sei le punte, non credo. Però non credevo possibile neanche Vlahovic alla Juventus ora. Scamacca poi ha bisogno di giocare, per questo non ci credo tanto. Io non credo che lo farebbe con continuità all'Inter. Non gli conviene andare ora in nerazzurro".