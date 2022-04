Impallomeni: “Inter, Inzaghi punta al triplete. Dybala? Grande giocatore ma i campioni…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha fatto il punto sul campionato

"E' un dato di fatto. L'Inter ha 4 partite fondamentali, ci metto anche la Coppa Italia. Se le vince tutte e quattro va verso il traguardo. Inzaghi sogna il triplete e incontrerà anche la Roma di Mourinho. Ma incontrerà anche Spezia e Bologna. L'ho rivisto in forma quest'ultimo e non sarà facile".

"Credo sia fortissimo con una squadra già forte. Non è un trascinatore, è un grandissimo calciatore ma i campioni sono quelli che hanno continuità. E' stato un grande rimpianto bianconero. Lo stimo molto, ma gli infortuni e la difficoltà nell'assumersi le responsabilità lo hanno limitato. Si esalta se fiuta che è il secondo-terzo in squadra, non ha la personalità per trascinare la squadra. Ma alla Juve servono altre caratteristiche. Raspadori? E' giovane ma Dybala è Dybala. Magari esplode Raspadori, ma deve crescere. La maglia della Juve è pesante, lo sta capendo anche uno forte come Vlahovic".