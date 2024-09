Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così del momento del Milan: "Lecce gara pericolosa? E' vero, perché le motivazioni nel derby le trovi, ora serve la risposta della squadra. Mi piace Fonseca, perché ha parlato di Scudetto e così si fa. Da Motta non le ho sentite ancora queste parole. Locatelli e Vlahovic ne hanno parlato, perché lui non lo fa?".