Impallomeni: “Ma Skriniar ti fa fare davvero il salto di qualità? Io ci rifletterei”

Inter, ci crede al rinnovo di Skriniar?

"A occhio mi pare di capire che ci sia l'offerta del PSG di 9 milioni, il calciatore rilancia e dice 'Se mi volete o mi date questi soldi o me ne vado'. Mi sembra che ci sia ancora l'offerta del PSG. Vediamo se l'Inter può garantirgli quei sei milioni. Ma poi dico: Skriniar è veramente un giocatore che ti fa fare il salto di qualità? Questo sacrificio dell'Inter ci sta o no? Io non lo so, ci rifletterei".