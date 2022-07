Impallomeni: “Skriniar? Se il PSG vuole lo compra. Forse è tutto legato a…”

L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dell'Inter e della trattativa con il Paris Saint-Germain per il passaggio di Milan Skriniar, obiettivo di mercato del club transalpino.

"Bisogna vedere se ha più necessità l'Inter di vendere o il PSG di comprare. Ci sta uno stallo, il mercato finisce il 31 agosto. Vedremo quale sarà il vero interesse e la necessità. Se il PSG lo vuole, lo compra. Non capisco perché non si definisca tutto. Forse tutto è legato anche al destino di Kimpembe, che deve lasciare il PSG. C'è in Europa un mercato dei centrali spaventoso, partirà uno e si smuoverà tutto a catena".