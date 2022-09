Impallomeni: “Inter e Roma non possono permettersi di perdere. Skriniar? Non è lo stesso”

"Leao. Le voci di mercato condizionano. Anche Skriniar non è quello dello scorso anno. Leao si sta confermando ad alti livelli ed è essenziale per questo Milan. Lo dovesse perdere, alla lunga ne risentirebbe".

"Ci potrebbero essere. Dipenderà da come tornano i nazionali, da come si è lavorato durante la sosta. Magari qualcuno ha avuto tempo di recuperare un buono stato di forma. La ripresa è sempre così, poi da ora in poi fino al 13 novembre ci saranno 12 partite. Ne vedremo delle belle".