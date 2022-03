Impallomeni: “L’Inter crea ma non finalizza, non possono segnare solo gli attaccanti”

Intervistato da Tmw Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato della lotta scudetto in Serie A e delle scelte di Inzaghi per l'Inter

Andrea Della Sala

Intervistato da Tmw Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato della lotta scudetto in Serie A e delle scelte di Inzaghi per l'Inter:

Rimane corsa a tre?

"E' un campionato molto mediocre dal punto di vista del gioco. Appassiona lo sprint Scudetto e anche per l'Europa. Abbiamo capito che la Juventus è lì, che il Milan, nonostante sia in testa, non è proprio al massimo".

Mediocre perché?

"Perché si è alzato il livello delle medio-piccole e se sono in forma, le big davanti non vincono. Di fenomeni poi non ne abbiamo più in Serie A. Perdiamo appeal, dobbiamo lanciare un allarme per il nostro campionato. Il prodotto è appassionante, con la crescita del ceto medio-borghese, ma l'aristocrazia presenta dei difetti. La differenza tra prima e ottava è solo nella continuità, non nel contenuto. La quota per Scudetto ed Europa rischia di essere molto bassa".

Inter, perché Inzaghi non cambia mai modulo e azzarda qualche soluzione diversa?

"Deve andare avanti così, ma mancano i gol delle mezzali e dei 'quinti'. Non possono segnare solo gli attaccanti, se non ci sono loro non segnano. Non sta giocando male, non vedo una squadra così in difficoltà. Crea ma non finalizza".