Impallomeni: “Inter scarica, spero che Inzaghi abbia lo spogliatoio in mano”

"Inzaghi? Spero che abbia lo spogliatoio in mano. Mi limito ad osservare cosa succede, l'Inter non ha ancora iniziato la stagione. Al netto dei cambi, a grappolo, mi sembra che il problema sia altrove. E' una squadra scarica, che non sta bene. Non è in forma, non c'è un giocatore che sta bene. Fanno fatica poi i nuovi a inserirsi. Se la vedi adesso è peggiorata perché non sta bene nessuno. Il Bayern è buono ma non stellare come un tempo, ma c'è stato un abisso mentale e fisico. Ora se non fai sei punti primi della sosta c'è già una crisi".