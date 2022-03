Impallomeni: “Italia senza scuse, siamo tornati al caos. Anche Mancini ha sbagliato tutto”

Dopo un ciclo trionfale, culminato con la vittoria a Euro 2020, l'Italia calcistica è tornata nel caos. Ecco le considerazioni di Impallomeni

"Un ciclo trionfale, culminato a Wembley e tornato indietro fino a giovedì. E' la fotografia impietosa di un ritorno al caos. Come Mancini era stato fenomenale nel formare una squadra, ecco di nuovo tornare in fondo al dirupo. E' venuto fuori lo smarrimento di un lavoro arrivato al capolinea. Io credo che Mancini saluterà. E' ingiustificabile perdere in casa contro la Macedonia del Nord. Non ci sono scuse. E' una eliminazione dolorosa, ma è da settembre che si segna poco".