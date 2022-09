Impallomeni: “Var è stato qualcosa di incredibile, un vero flop. Dobbiamo chiederci…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Var tornato nell'occhio del ciclone dopo Juventus-Salernitana. "Il VAR è stato qualcosa di incredibile, è un vero flop. Se tutti si lamentano a turno, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quattro arbitri in campo non servono per ridurre gli errori? Allora qualcosa non funziona e si deve intervenire. Se tutti sono scontenti a turno, dobbiamo chiederci il perché".

"La partita stessa, quando non offri una prestazione buona, può essere risolta da un episodio. Una squadra come la Juve, che sta lì aggrappata ai risultati, un episodio può fare tanto per rimetterti in carreggiata. E poi ieri l'arbitro doveva decidere lui. Perché poi non è stata consegnata l'immagine di Candreva che teneva in gioco Bonucci? Non sono per i complotti. Rocchi si deve augurare che abbia un'ottima squadra e chi è al VAR valuti bene e non commetta errori".