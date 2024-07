L'ex centrocampista e oggi giornalista ha detto la sua sulle operazioni in entrata di nerazzurri e bianconeri

Stefano Impallomeni, ex centrocampista e oggi giornalista, ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua sulle operazioni in entrata di Inter e Juventus: "Taremi e Zielinski per l'Inter, che sono due acquisti super. Poi sono molto curioso di Douglas Luiz alla Juve, voglio vedere se veramente può cambiare il volto del centrocampo dei bianconeri".