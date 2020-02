Impresa del City in Champions, Liam Gallagher la tocca piano: “Uefa, bacia il mio culo blu”

Il Manchester City ha compiuto un’impresa straordinaria. In Champions League, vittoria in rimonta sul campo del Real Madrid (1-2) e qualificazione ipotecata. Alla fine della partita, l’esultanza del grande tifoso Liam Gallagher è stata piuttosto colorita.

“Kiss my blue arse UEFA cunts“, ha scritto Gallagher. Traduzione letterale? “Baciate il mio culo blu, stronzi della Uefa”. Un messaggio senza sfumature per la sentenza contro il City per le violazioni al fair play finanziario.