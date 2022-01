Inter, improbabile tornare sul mercato. GdS: “Ma attenzione a Marotta e Ausilio”

La dirigenza nerazzurra ha escluso nuovi innesti a gennaio, ma la situazione fra infortuni e cessioni potrebbe cambiare

La cessione di Satriano, unita a quella sempre più probabile di Sensi e in attesa di conoscere i tempi di recupero di Correa, non dovrebbe cambiare la strategia dell'Inter per il mercato di gennaio, che non prevede nuovi innesti. La Gazzetta dello Sport, tuttavia, non esclude novità dell'ultimo minuto: "E ora che si fa? Sensi non è un attaccante, ma può essere una risposta? Tornare sul mercato sembra assai improbabile e una punta ha già lasciato Appiano: Satriano. E allora chissà che in caso di emergenza Marotta e Ausilio non tirino fuori dal cilindro un colpo da teatro".