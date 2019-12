In Spagna – Vidal-Inter, il Barça non chiude le porte. Ma i compagni non sono convinti

Arturo Vidal e il suo futuro al Barcellona che resta ancora in dubbio. Del cileno, che piace all’Inter, ha parlato il Mundo Deportivo che ha spiegato dell’offerta nerazzurra sul tavolo del giocatore. Il centrocampista ha già detto in più occasioni di volere più spazio altrimenti prenderà in considerazione l’idea di andarsene.

Se andasse via l’Inter confermerebbe Aleñá e non lo farebbe partire perché il ragazzo ha ottime potenzialità. Il giornale spagnolo scrive: “Il Barça però lascerà partire Vidal solo a fronte di una buona offerta perché le casse non traboccano d’oro. D’altra parte, all’interno dello spogliatoio blaugrana, i giocatori cercano di convincere il centrocampista a restare. Lo considerano un profilo diverso, che porta esperienza alla squadra“.

(Fonte: Mundo Deportivo)