Ince, bordate a Pogba: “Se non cambia, ci si sbarazzi di lui. Tempo scaduto. Deludente che…”

Intervenuto ai microfoni di Paddy Power, Paul Ince, ex giocatore di Inter e Manchester United, ha criticato duramente Paul Pogba, centrocampista dei Red Devils fino nel mirino anche del club nerazzurro: “Ciò che è deludente è il modo in cui ha agito, il suo comportamento e le sue azioni dimostrano che non è sicuro della sua decisione. Questo, paragonato a Bruno Fernandes e al suo arrivo allo United, è pazzesco. Se giocasse al meglio, potresti anche perdonare il suo comportamento, anche quando è un incubo per il club, ma non lo fa. Allora perché preoccuparsi? Se non si arrende, è meglio lasciarlo andare e sbarazzarsi di lui. Il modo in cui si è comportato di recente non fa bene al club. Se vuoi atteggiamento e la mentalità giusti e standard elevati, allora questo non si sposa con Pogba. Ci sono state troppe distrazioni, quindi il suo tempo per me è scaduto. È un peccato perché sarebbe potuto essere un grande giocatore per il club, ma al momento non lo è. E’ una distrazione e il suo comportamento danneggia il resto della squadra”.