Ince usa il suo esempio per Sancho: “Quando sono andato all’Inter…”

Paul Ince ha avvisato Jadon Sancho. Prima di scegliere il Manchester United deve chiedere se il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, sia in grado o no di farlo crescere, di farlo rendere al massimo. «Un trasferimento da un club all’altro dipende dalla società ma anche dall’allenatore. Pensate a Sterling. Guardiola lo ha trasformato in un giocatore di livello mondiale. A volte è importante guardare al tecnico di una squadra e al suo staff tecnico. Bisogna capire se possono portarti ad un livello successivo. Questa è una decisione che Sancho deve prendere», ha detto.

E ha proseguito: «Posso prendere anche me come esempio. Quando sono andato all’Inter sono diventato un giocatore migliore sotto Hodgson. Ha portato il mio gioco ad un livello successivo. Mi sono sentito più in forma, più forte, la mia consapevolezza è aumentata di dieci volte. Senza contare quanto sia cambiata la mia cultura e il tipo di esperienza che ho fatto. Quello che sto dicendo è che Sancho ha bisogno di considerare tutti questi fattori: cultura, ambiente, squadra e non per ultimo il manager».

(Fonte: Paddy Power News)